Детское стоматологическое отделение открылось в Гомеле

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детское стоматологическое отделение филиала №3 центральной городской стоматологической поликлиники торжественно открылось сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Социально значимый объект размещен в перепрофилированном помещении в Новобелицком районе областного центра. В районе продолжается активная застройка, и количество жителей, особенно молодых семей с малышами, увеличивается. "Чтобы повысить доступность и улучшить качество оказания стоматологической помощи детям, было принято решение о создании нового отделения, которое мы открываем накануне празднования 80-летия со дня образования Гомельской области", - отметил заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук.

Для проведения необходимых ремонтных работ и технического оснащения лечебных кабинетов было использовано более Br57 тыс. бюджетных ассигнований и внебюджетных средств. В отделении мощностью 70 посещений в день будет оказываться терапевтическая, ортодонтическая и хирургическая стоматологическая помощь. Здесь будут обслуживаться около 16 тыс. маленьких жителей Новобелицкого района, включая молодые микрорайоны - 94, 96 и 104.

Записаться на прием к врачу в новом отделении можно через интернет, регистратуру или по телефону.-0-