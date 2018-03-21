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Дни Минска стартуют в Тбилиси

Регионы 21.03.2018 | 08:02
Тбилиси. Фото из архива
Тбилиси. Фото из архива

21 марта, Тбилиси /Корр. БЕЛТА/. Столица Грузии город Тбилиси 21-23 марта принимает Дни Минска, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что Дни Минска в Тбилиси станут импульсом для активизации сотрудничества в различных сферах. Состоятся деловые, культурные, спортивные мероприятия.

История побратимских связей

Минск и Тбилиси стали побратимами в сентябре 2015 года. Стороны договорились способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, сотрудничеству в области здравоохранения и образования, спорта, культуры, обмениваться опытом организации местного самоуправления.

Спустя две недели после подписания соглашения о побратимских связях в Минске прошел первый фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба", где можно было познакомиться с традициями, культурой братской столицы, отведать хинкали и другие блюда замечательной грузинской кухни. Праздник запомнился минчанам и с тех пор проводится в белорусской столице ежегодно.

Свидетельство крепнущей дружбы между Минском и Тбилиси - новые перспективные проекты, а также сотрудничество инфоцентров и туристических фирм Минска и Тбилиси, взаимные творческие обмены, гастроли театров и выставки. Подключились к этому процессу и медики, предложившие стажировки грузинских специалистов в Минске, другую помощь грузинским больницам, а также организацию медицинского туризма в Беларусь.

Программа сотрудничества

В Тбилиси председатель Минского горисполкома Андрей Шорец и мэр грузинской столицы Каха Каладзе планируют подписать программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы. Документ предусматривает развитие партнерства в сфере экономики, туризма, культуры, образования, транспорта, жилищного хозяйства. Так, города будут обмениваться опытом в сфере оказания услуг населению, энергосбережения, высоких технологий и инноваций, а также инвестиционными предложениями, проводить бизнес-форумы между деловыми кругами. Активно будет развиваться туристическое партнерство.

Кроме того, столицы наладят взаимный творческий обмен между учреждениями культуры, сотрудничество между муниципальными театрами. Будут организовывать выставки работ учеников школ искусства, музыкальные конкурсы, гастроли театрально-зрелищных организаций Минска и Тбилиси, реализовывать музейные проекты.

Стороны также будут обмениваться перспективным опытом и научными разработками в системе дополнительного образования взрослых, участвовать в образовательных программах, стажировках, научно-практических конференциях, проводимых в Минском городском институте развития образования.

Есть планы и по развитию сотрудничества в транспортной сфере. Минск и Тбилиси намерены обмениваться опытом в области городского общественного транспорта и организации дорожного движения, сотрудничать в части поставок электробусов и троллейбусов производства "Белкоммунмаш", создания инфраструктуры для эксплуатации электробусов с целью организации пассажирских перевозок экологически чистым видом транспорта.

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то здесь столицы станут обмениваться практическими знаниями по вопросам внедрения положительного опыта по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилищного фонда, расчетов за коммунальные услуги, организации парковок на дворовых территориях, внедрения передовых IT-технологий в сфере ЖКХ.

Бизнес-форум

На предстоящем 22 марта в Тбилиси грузинско-белорусском бизнес-форуме белорусская сторона представит торгово-экономический, промышленный и инвестиционный, а также туристический потенциал.

Речь пойдет и о системе "Умный город Минск", возможностях и удобстве путешествия с Картой гостя Минска, особенностях проектирования и строительства метрополитена, инновациях в пассажирском транспорте, новых технологиях в пищевой промышленности.

Здесь же будет работать выставка товаров известных минских производителей. Грузинские бизнесмены смогут ознакомиться с продукцией СОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО "Минск Кристалл", КУП "Минскхлебпром", СП "Белита", ЗАО "Витэкс", ОАО "Модум - наша косметика", ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ". Новинки производства презентует ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", возможности сотрудничества и поддержки начинающих предпринимателей - Минский городской технопарк.

В Тбилиси планируется подписать договор о намерениях между "Белкоммунмашем" и транспортным предприятием Тбилиси о поставках электробусов в грузинскую столицу и Батуми. Будет определен алгоритм совместных действий в данном направлении, и белорусская продукция появится на транспортном рынке Грузии. Пока речь идет об опытной эксплуатации инновационного транспорта.

Соглашение о сотрудничестве заключат инфортурцентр "Минск" и грузинская компания LLC Resistorgeo.

Культурная и спортивная программа

Дни Минска в Тбилиси отметятся не только деловыми переговорами, но и широким перечнем культурных и спортивных мероприятий.

Запланировано провести шахматный турнир и товарищеский матч по футболу. В Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели состоится торжественное открытие Дней Минска и праздничный гала-концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. В концертной программе примут участие солист Национального академического большого театра оперы и балета Илья Сильчуков, эстрадные исполнители Иван Вабищевич, Алена Ланская, Тариел Майсурадзе. Также свои творческие номера представят театр эстрадной песни "Сябрынка", артистка Белгосцирка Алена Климович. В исполнении минских музыкантов прозвучат белорусские и грузинские композиции.

Здесь же, в театре, будет представлена фотовыставка "Портрет города Минска", которая продемонстрирует снимки как исторического города, так и современного, хронику событий - культурных, общественно-политических, спортивных. И, конечно же, фотографии, которые отражают дружбу между Минском и Тбилиси. Такая экспозиция еще нигде не выставлялась. Подборку фото подготовил Музей истории города Минска. Среди них и собственные материалы, и работы корреспондентов белорусских информагентств "Минск-Новости" и БЕЛТА.

Обмен опытом

Делегация Мингорисполкома во время визита посетит Центр оперативного управления неотложной помощи МВД Грузии "112", где ознакомится с опытом грузинских коллег по организации эффективной системы экстренной помощи и оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

При посещении Дома юстиции будет изучен опыт работы центра предоставления услуг государственных и частных учреждений с помощью принципа "Одно окно". Дом юстиции является юридическим лицом публичного права при Министерстве юстиции Грузии, в котором размещается большинство государственных услуг.

Еще одним объектом для посещения станет Агентство инноваций и технологий Грузии. Соглашение о сотрудничестве с ним планирует заключить Минский городской технопарк. Документ будет содействовать формированию благоприятных условий поддержки и развития инновационного предпринимательства, вовлечения в эту сферу деятельности широкого круга общественности и реализации совместных проектов и программ.-0-

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Теги
Грузия, культура, Минск, сотрудничество
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