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Доля Минска в ВВП Беларуси в I полугодии составила 28,2%

Регионы 26.07.2018 | 11:49
Фото из архива
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля Минска в ВВП республики в первом полугодии 2018 года составила 28,2%. Об этом сообщила сегодня на заседании Мингорисполкома первый заместитель председателя комитета экономики Татьяна Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мингорисполком за первое полугодие 2018 года выполнил все шесть основных показателей эффективности работы, доведенных правительством в конце 2017 года", - сказала Татьяна Кравченко. В частности, темп роста валового регионального продукта при задании 103,2% составил 105,3%. Наиболее весомый вклад в прирост ВРП Минска внесли такие виды экономической деятельности, как промышленность, торговля и строительство. Индекс промышленного производства за полгода составил 106,2%, розничный и оптовый товарооборот сложились с темпами роста 111,2% и 106,9% соответственно. По строительно-монтажным работам этот показатель составил 111,8%. Темп роста производительности труда по ВРП при задании 103,4% уже по итогам пяти месяцев достиг 104,9%.

Особенно позитивные результаты по экспорту товаров и услуг. Для Минска по экспорту товаров доведен показатель без учета экспорта организаций республиканского подчинения, а также экспорта нефти и нефтепродуктов. При задании 103,6% за пять месяцев он составил 128,7%. Показатель экспорта услуг за январь-май (без учета экспорта республиканских организаций) сложился на уровне 122,3% при полугодовом задании 104%.

За январь-март уже было перевыполнено годовое задание по прямым иностранным инвестициям на чистой основе. В экономику города привлечено $838,6 млн (при годовом задании $220 млн). И по данному показателю Минск занимает ключевую позицию в республике - доля города среди регионов Беларуси в поступлениях прямых иностранных инвестиций на чистой основе составила 65%.

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств при утвержденном на январь-март задании 6,3 тыс. немного превысило 6,5 тыс. человек. "Количество вакансий в городе выросло до более чем 15 тыс., на 10% увеличилось число новых зарегистрированных организаций. Но вопрос трудоустройства граждан должен оставаться на жестком контроле глав администраций", - добавила Татьяна Кравченко.

Она обратила внимание, что стоит задача до конца года удержать достигнутые параметры развития. Для этого администрациям районов нужно контролировать ситуацию на валообразующих предприятиях, формирующих показатели города.-0-

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ВВП, Минск
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