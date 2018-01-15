Доманевский: перспективы развития Могилевской области - в наращивании выпуска и экспорта продукции

15 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Перспективы развития Могилевской области - в наращивании выпуска и экспорта продукции. Об этом председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский заявил сегодня во время посвященного 80-летию области круглого стола с участием заслуженных людей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению губернатора, в сегодняшних условиях открытости белорусской экономики важнейшими факторами успешного развития является освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, увеличение экспорта, а также привлечение в регион инвестиций. "Руководителям предприятий промышленного комплекса приходится работать в непростых условиях жесткой конкуренции на рынке, уделяя первостепенное внимание модернизации производств, чтобы обеспечить их стабильную работу и развитие", - подчеркнул Владимир Доманевский.

От руководителей всех уровней требуется, чтобы они постоянно держали руку на пульсе, своевременно реагировали на новые вызовы времени, убежден губернатор. Модернизация крупнейших производств ведет к автоматизации технологических процессов и сокращению численности работающих. Эта одна из актуальных проблем, которую нужно решать, переобучая людей, создавая новые высокооплачиваемые рабочие места. "С этим область также успешно справляется, активно привлекая в регион инвестиции и создавая новые производства. Так, за январь-сентябрь в регион поступило $102 млн прямых иностранных инвестиций, и по данному показателю мы лидеры среди других областей страны", - отметил Владимир Доманевский.

В качестве примера успешной работы в данном направлении он привел и подписание сегодня инвестдоговора с литовской группой компаний ARVI по строительству в Климовичском районе крупного комплекса по производству и переработке мяса индейки, где будет создано около 100 рабочих мест, а инвестиции превысят $25 млн.

Во время круглого стола был затронут широкий спектр вопросов, касающихся прошлого, настоящего и будущего региона. Лейтмотивом встречи стало то, что в области далеко не исчерпан интеллектуальный, культурный и экономический потенциал, есть огромные перспективы для развития - люди, готовые сделать все для процветания своей родины.

Сегодняшнее мероприятие - одно из многих, посвященных 80-летнему юбилею области. Во всех городах и районах пройдут круглые столы, информационные часы, торжественные собрания в трудовых коллективах, в учреждениях образования и культуры, концертные программы, спортивные, туристические мероприятия, акции и конкурсы. С учетом масштабности и значимости события в регионе объявлена акция "Эстафета добрых дел". Финалом станет торжественное собрание в областном центре 2 февраля.

15 января 2018 года исполняется 80 лет со дня образования Могилевской области. Решение об образовании приняла первая сессия Верховного Совета СССР в 1938 году. С того времени начался отсчет современной истории Приднепровского края.-0-