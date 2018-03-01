Дороги и улицы Минска убирают от снега в усиленном режиме

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на расчистке улиц от снега и устранении скользкости задействованы все ресурсы ответственных служб, техника и люди работают в круглосуточном усиленном режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко.

"Мы сейчас работаем в режиме, который предусмотрен при таких погодных условиях. Количество выпавшего снега не экстремальное, техники хватает. В первую очередь снегоуборочные колонны идут на мосты и путепроводы. Всего в дневную смену задействовано 383 единицы техники - это и машины по расчистке, и пескосолеразбрасыватели, и автомобили на отгрузке, тракторы и так далее. Еще 748 уборщиков территории расчищают пешеходную зону, особое внимание уделяется переходам, остановочным пунктам", - сказал Олег Лукашенко.

Он обратил внимание автомобилистов на то, как важно в таких условиях соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, а также не препятствовать работе снегоуборочной техники. Пешеходам нужно быть внимательными, не спешить при выходе на проезжую часть, а также, несмотря на обработку тротуаров и переходов противогололедными реагентами, все равно передвигаться с особой аккуратностью.

Как информировал в начале этой недели генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, с начала зимы для обработки улиц Минска дорожники использовали 31 тыс. т соли и 26,5 тыс. т песко-соляной смеси. С улично-дорожной сети убрано 96 тыс. кубометров снега.-0-