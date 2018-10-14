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ДОСЬЕ: Всехсвятская церковь: духовный мемориал на перекрестке времени

Регионы 14.10.2018 | 09:01
Фото из архива
Фото из архива

Всехсвятская церковь - храм белорусского экзархата Русской православной церкви. Полное название - Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Расположен храм в Минске на пересечении улиц Калиновского и Всехсвятской. Лишь в конце 2007 года безымянная улица, пересекающаяся с улицей Калиновского, получила название Всехсвятская - она соединяет кольцевую дорогу с храмом. Место строительства выбрано неслучайно: с восточной стороны к нему непосредственно примыкает Московское (Восточное) кладбище, где покоятся многочисленные соотечественники, составившие честь и славу Беларуси.

Решение о строительстве в Минске храма во имя Всех Святых было принято на заседании Синода Белорусской православной церкви 29 апреля 1990 года. 4 июня 1991 года состоялось освящение закладного камня Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего первого Патриаршего визита в Республику Беларусь.

В 1996 году при участии Президента Беларуси Александра Лукашенко и митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси в основание храма-памятника была заложена капсула с памятной грамотой с воззванием к потомкам.

В 2005 году был утвержден проект "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных во Отечестве нашем", а летом 2006 года началось его строительство.

26 сентября 2006 года на территории Всехсвятского храмового комплекса состоялся чин освящения деревянного Троицкого храма. В этот же день прошли освящение и подъем на звонницу храма-памятника трех больших колоколов от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и митрополита Минского и Слуцкого Филарета. 21 ноября 2006 года на храме был установлен главный купол.

2 октября 2008 года на храм были воздвигнуты купола. В присутствии высокопоставленных гостей настоятель прихода митрофорный протоиерей Феодор Повный совершил освящение трех куполов.

Храм построен в форме шатра, увенчанного пятью золотыми куполами с крестами. В основе шатра лежит число девять, образуемое восемью широкими гранями с геометрическим центром - его вершиной. Архитектор церкви - Лев Погорелов. Высота храма - 72 м, вместе с крестом - 74 м. Одновременно церковь может принять 1200 молящихся. Это один из самых высоких и вместительных православных храмов Беларуси. Церковь украшают уникальные иконостасы, работы палехских мастеров. Все деревянные панели, церковная утварь и убранство выполнены вручную и являются произведениями современного искусства.

25 октября 2008 года Святейший Патриарх Алексий II посетил строящийся комплекс и утвердил иное название храма, наиболее полно отвечающее замыслу мемориала: "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших". Новое название было утверждено Синодом Белорусской православной церкви 30 марта 2012 года.

Храм-памятник впервые распахнул двери 2 июля 2010 года, накануне Дня Республики Беларусь. В этот день здесь состоялась торжественная церемония захоронения останков трех неизвестных солдат - воинов Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В мероприятиях приняли участие Александр Лукашенко и митрополит Филарет, который произнес разрешительную молитву над почившими и окропил их останки святой водой.

9 декабря 2010 года митрополит Филарет совершил освящение придела в честь святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Всехсвятского храма.

14 октября 2012 года в ходе Первосвятительского визита в Минск Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия памятника Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленного у ступеней Всехсвятского храма-памятника.

29 июля 2013 года десятки тысяч паломников собрались у храма, чтобы поклониться святыне всего христианского мира - Кресту апостола Андрея Первозванного. Величайшая реликвия православного мира пробыла в белорусской столице до 2 августа.

2-6 июня 2014 года в храме состоялся IV Европейский православно-католический форум. Участие в нем приняли представители 22 стран.

2 октября 2015 года впервые в Беларуси состоялось торжественное мероприятие "Молитва за Беларусь". В Минске у Храма-памятника в честь Всех Святых в молитве объединились верующие разных конфессий, мирно живущих на белорусской земле. В этот день состоялась церемония закладки в крипту храма капсул с землей, привезенной с захоронений Второй мировой войны из семи европейских стран. В мероприятии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, руководители и представители госорганов, политических партий, общественных объединений, представители и руководители православной, католической, мусульманской и иудейской религиозных конфессий, национально-культурных общественных объединений, представители общественности Минска, а также дипломатических представительств иностранных государств - Германии, Австрии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии и Италии, откуда прибыли капсулы с землей.

Крипта (нижняя алтарная часть храма) Всехсвятской церкви в Минске - уникальный объект, аналогов ей нет в мире. Здесь собрана земля с полей всех великих исторических сражений в защиту Отечества, а также с мест захоронений мирных жителей, ставших жертвами военных кампаний и репрессий. Двери крипты храма украшены шестью барельефами "Слезы Беларуси", каждый из которых изображает одно из мест славы и скорби белорусского народа: Грюнвальд, Сморгонь, Соловки, Хатынь, Тростенец и Чернобыль. В стенах крипты размещены 504 ниши, в которых будет собрана земля с полей сражений всех великих исторических битв в защиту Отечества.

В 2013 году в крипте заложили капсулу с фрагментами обшивки атомной подводной лодки "Курск", трагически затонувшей в 2000 году. 39 капсул с землей с мест погребения воинов-белорусов, погибших вдали от Родины, заложены волонтерами "Доброе сердце" в 2015 году. В крипте храма есть капсулы с землей из Афганистана (заложены в 2015 году), с землей и пеплом из лагеря смерти "Тростенец" (2016), с землей с могилы Максима Богдановича в Ялте (2016), с могил сотрудников Госавтоинспекции МВД Беларуси, погибших при исполнении служебного долга (2017), с мест сражений на Курской дуге (2018).

В крипте храма открыты мемориальные доски: "Доска памяти", посвященная погибшим во время трагедии на станции метро Октябрьская в 2011 году (2012), "Об увековечении памяти погибших в Афганистане" (2014), в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (2016).

14 октября 2018 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. В этот день Святейший Патриарх и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси примут участие в гашении марки специального почтового проекта, подготовленного по случаю открытия храмового комплекса.

Как отметил настоятель Всехсвятского храма протоиерей Федор Повный, с момента освящения храм станет действующим и каждый житель страны сможет здесь помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество. Храм не только украшает Минск, но и являет пример мужества и стойкости предков, воспитывает культуру памяти следующих поколений.-0-

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Теги
досье, Минск, православие, церковь
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