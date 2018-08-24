"Драник-фест" проведут в Могилеве

24 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 29 сентября пройдет четвертый праздник еды и хорошего настроения "Драник-фест", сообщили корреспонденту БЕЛА в оргкомитете.

В основе кулинарного праздника - конкурс на лучшие драники, а все приготовенное командами становится предметом для дегустации и угощения гостей. Заявку для участия могут подавать все желающие. Для этого нужно собрать от 2 до 5 человек, запастись картошкой и быть готовым жарить драники и угощать ими гостей праздника. Площадка, мангал и дрова командам предоставляются бесплатно.

Профессиональное жюри в составе специалистов Могилевского университета продовольствия и рестораторов будет оценивать оригинальность блюда, сочетаемость продуктов, степень сложности и мастерства, эстетичность, художественный вкус и творчество. А гостям будет предоставлена возможность самим определить во время дегустации, кому достанется приз гастрономических зрительских предпочтений.

Традиционно на празднике будет вручен приз "Золотая терка" - за лучшие драники в объектах общепита Могилева. Тайная дегустация уже стартовала в заведениях города.

Гостей ожидает много музыки, национальных белорусских песен и танцев, игры, конкурсы, выставки, а также необычные мастер-классы по росписи штампами и вырезанию фигур из картошки.

Местом проведения мероприятия выбран этнографический комплекс "Зеленая роща".

Желающие могут присоединиться к команде "Драник-феста" в качестве волонтера, участника конкурса, артиста, спонсора или в иной роли. Для этого достаточно написать организаторам с помощью формы обратной связи на сайте dranikfest.by.

Организаторами "Драник-феста" выступают Центр городских инициатив и Могилевский государственный университет продовольствия.-0-