Два памятника жертвам холокоста открыты в Свислочском районе

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе открыты два памятника жертвам холокоста, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского райисполкома.

Один из памятников открыт вблизи Свислочи. Здесь в урочище Вишевник в годы Великой Отечественной войны были расстреляны свыше 1,5 тыс. евреев.

"Памятный знак установлен при содействии Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, финансовой поддержке фонда им. Саймона Лазаруса из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. В реализации проекта принимали участие также местные власти", - рассказали в отделе. В церемонии открытия принимали участие представители фонда им. Саймона Лазаруса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Петер Деттмар, руководство райисполкома, Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, общественность.

Также памятник жертвам холокоста установлен в городском поселке Порозово. Здесь во время войны расстреляны более 350 евреев.-0-