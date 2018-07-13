Два рекорда попробуют установить на фэсте уличного искусства в Витебске

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Два рекорда попробуют установить на фэсте уличного искусства "На семи ветрах" в Витебске, который пройдет во время XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Театральные постановки, огненное шоу, полюбившиеся "живые" статуи, перфомансы, танцы, выступления музыкантов, артистов, художников, поэтов и ди-джеев - это и многое другое ждет зрителей на фэсте под открытым небом. Пройдут мероприятия на площадках у Пушкинского моста и на соседней площади, возле Центра современного искусства, на ул. Толстого, в парке Фрунзе и возле театра "Лялька".

В этом году "На семи ветрах" состоится с 13 по 15 июля и соберет около 800 участников из Беларуси, России, Израиля и Финляндии. Благодаря им, сегодня праздник в полной мере придет на улицы фестивального Витебска. Всего в творческом проекте заявлено более 120 коллективов.

"Во время фэста попробуем установить два рекорда. Первыми номинантами на него станут барабанщицы, отбивающие бразильские ритмы, которые в шагах и битах измерят улицы Витебска. Сборный коллектив более чем из 70 человек из Беларуси и России пройдет по городу, и во время шествия будет подсчитываться количество шагов и ударов. Еще планируем на протяжении фэста собрать 1 тыс. фотографий под хэштегом #1К7В в социальных сетях. Задания для желающих поучаствовать в квесте будут публиковаться каждый день в группе фестиваля "ВКонтакте". Самых активных наградят памятным сувениром, а 15 июля фото будут выведены при помощи проектора на стене арт-пространства по ул. Толстого, 7", - рассказал режиссер фэста Кирилл Силиванов.

Незабываемым для пришедших сегодня в 20.00 в парк Фрунзе станет перфоманс-шествие Non Stop, посвященное открытию фэста "На семи ветрах". Все его участники ярким парадом пройдутся до Пушкинской площади, где состоится их красочное представление. После 22.00 коллектив Agni Show покажут средневековый огненный спектакль "Казка пра Цмока".

Фэст уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в этом году в четвертый раз. Традиционно он собирает множество разноплановых артистов. Руководит творческим проектом Владислава Цвики.-0-