Два уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук"

22 сентября, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Два уроженца белорусского Полесья названы "Ганаровымi палешукамi" на V Международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья", который проходит сегодня в агрогородке Лясковичи (Петриковский район), передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль "Зов Полесья" открывает потаенные уголки богатой белорусской культуры - Бондарь "Очень рад, что в культурной жизни страны есть такое яркое событие, как "Зов Полесья". Фестиваль получил жизнь благодаря инициативе главы государства", - подчеркнул Юрий Бондарь.

Почетного звания удостоены бессменный руководитель заслуженного народного любительского ансамбля "Вытинанка" Столинского дома культуры Петр Остапчук (Брестская область), а также известный белорусский байдарочник, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси Роман Петрушенко (Гомельская область).

"Признаюсь, эта награда стала для меня неожиданной, но очень приятной. Я горд, что родился и проживаю на полесской земле. Мой родной город - Калинковичи. Конечно, где бы я ни был, малая родина - всегда в сердце. Как и всех белорусов, жителей Полесья отличает добродушность и отзывчивость", - сказал Роман Петрушенко. Сравнивая достижения в спорте и полученную сегодня награду, он подчеркнул, что на Олимпиадах достигал цели благодаря приложенным усилиям и показанным результатам. Здесь же его заслуги были отмечены в совокупности и совсем с другой стороны.

Такая номинация для заслуженных жителей белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны, зародилась вместе с международным фестивалем этнокультурных традиций "Зов Полесья". На сегодня "Ганаровымi палешукамi" названы около 10 человек. Это звание дополняется вручением диплома и статуэтки-символа, изображающей фигуру колоритного жителя Полесья.-0-

Фото Сергея Холодилина