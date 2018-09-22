Два уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук"

22 сентября, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Два уроженца белорусского Полесья названы "Ганаровымi палешукамi" на V Международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья", который проходит сегодня в агрогородке Лясковичи (Петриковский район), передает корреспондент БЕЛТА.
Почетного звания удостоены бессменный руководитель заслуженного народного любительского ансамбля "Вытинанка" Столинского дома культуры Петр Остапчук (Брестская область), а также известный белорусский байдарочник, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси Роман Петрушенко (Гомельская область).
"Признаюсь, эта награда стала для меня неожиданной, но очень приятной. Я горд, что родился и проживаю на полесской земле. Мой родной город - Калинковичи. Конечно, где бы я ни был, малая родина - всегда в сердце. Как и всех белорусов, жителей Полесья отличает добродушность и отзывчивость", - сказал Роман Петрушенко. Сравнивая достижения в спорте и полученную сегодня награду, он подчеркнул, что на Олимпиадах достигал цели благодаря приложенным усилиям и показанным результатам. Здесь же его заслуги были отмечены в совокупности и совсем с другой стороны.
Такая номинация для заслуженных жителей белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны, зародилась вместе с международным фестивалем этнокультурных традиций "Зов Полесья". На сегодня "Ганаровымi палешукамi" названы около 10 человек. Это звание дополняется вручением диплома и статуэтки-символа, изображающей фигуру колоритного жителя Полесья.-0-
Фото Сергея Холодилина
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