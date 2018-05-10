10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части дороги в Заславле будет временно ограничено сегодня вечером из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 20.30 до 22.30 на 2-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи в Заславле в связи с проведением следственного эксперимента движение всех видов транспортных средств временно будет ограничено в обоих направлениях. Также с 22.30 до 00.00 ограничат движение в обоих направлениях на 37-м км автодороги Заславль - Дзержинск - Озеро в д. Большие Новоселки Дзержинского района", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-