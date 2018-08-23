Движение на участке пр.Независимости в Минске 24-26 августа закроют из-за ремонта

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по пр.Независимости от ул.Я.Купалы до площади Победы в Минске закроют 24-26 августа в связи с заменой покрытия проезжей части, сообщили БЕЛТА в объединении "Горремавтодор Мингорисполкома".

Изменения будут действовать с 21.00 24 августа до 24.00 26 августа. Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт. Автобусы в этом районе будет проходить транзитом без остановок.-0-