Движение на участке трассы Минск - Гомель в Пуховичском районе сегодня будет временно ограничено

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы Минск - Гомель в Пуховичском районе сегодня вечером будет временно ограничено, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

На 48-м км автодороги Минск - Гомель у д. Подбережье с 20.30 до 21.40 запланировано проведение следственного эксперимента. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно будет ограничено в обоих направлениях.

Для исключения заторов Госавтоинспекция Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом данной информации.-0-