Движение на участке трассы Минск - Гомель в Пуховичском районе сегодня будет временно ограничено

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы Минск - Гомель в Пуховичском районе сегодня вечером будет временно ограничено, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
На 48-м км автодороги Минск - Гомель у д. Подбережье с 20.30 до 21.40 запланировано проведение следственного эксперимента. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно будет ограничено в обоих направлениях.
Для исключения заторов Госавтоинспекция Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом данной информации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.952 BYN
|1.956 BYN
|RUB
|3.4121 BYN
|3.42 BYN
|3.43 BYN