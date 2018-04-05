Движение на участке трассы Минск-Могилев в Червенском районе ограничат сегодня вечером

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы Минск-Могилев в Червенском районе будет ограничено сегодня
вечером, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Сегодня с 21.00 до 24.00 на 29-м км автодороги Минск-Могилев движение всех видов транспорта будет временно ограничено в направлении Могилева. Сделано это будет в связи со следственным экспериментом.
Также сегодня в Минском районе с 20.30 до 21.00 на 1-м км автодороги Заславль-Петришки-Радошковичи в черте г.Заславля движение транспортных средств будет ограничено в обоих направлениях.-0-
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