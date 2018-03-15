Временный понтонный мост на реке Припять. Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по переправе в Житковичском районе возобновлено. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщалось, что днем понтонный мост через Припять в Житковичском районе временно разводился для пропуска ледяной шуги. На месте работал ледокол. Перевозка людей через реку осуществлялась катерами МЧС.

Понтонный мост был установлен как временная мера, заменяющая стационарный автомобильный мост, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-