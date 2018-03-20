Движение по понтонной переправе через Припять восстановлено

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонной переправе через Припять в Житковичском районе восстановлено, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня около 14.00 восстановили движение по понтонной переправе через Припять", - проинформировали в МЧС.
Ведомство сообщало утром 17 марта о временном закрытии понтонной переправы. Людей перевозили катера МЧС.
Понтонный мост был установлен как временная мера, заменяющая стационарный автомобильный мост, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-
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