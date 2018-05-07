7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничено в районе площади Победы в Минске 9 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ проинформировали, что с 10.00 до окончания утренних мероприятий, а также с 17.00 до конца вечерних мероприятий в центральной части города 9 мая будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта по просп.Независимости от ул.Я.Купалы до ул.Козлова, по ул.Захарова от просп.Независимости до ул.Первомайской и по ул.Киселева от просп.Независимости до ул.Красной.

Госавтоинспекция рекомендует планировать свой маршрут с учетом этой информации. Также ГАИ Минска настоятельно просит жителей прилегающих к площади Победы домов не допускать срабатывания автосигнализаций во время праздничных мероприятий.

На площади Победы 9 мая в 12.00 состоится торжественная церемония возложения венков, с 21.30 до 23.00 там же будет проходить гала-концерт.-0-