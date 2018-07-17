Движение транспорта изменяется с 17 июля в районе станции Минск-Южный

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта изменяется с 17 июля в районе ст. Минск-Южный в связи с очередным этапом строительных работ, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".
Автобусы №4, 4Д от ул. Аэродромной до ст. Минск-Южный будут ходить прямо (без поворота на ул. Германовскую) в тупик Южной магистрали, далее разворотом направо с выполнением конечной остановки на новой площадке по пер. Физкультурный. В обратном направлении движение организовано по Физкультурному переулку, местному проезду, Южной магистрали и далее по маршруту.
Остановочные пункты "Германовская" переносятся на оборудованные по постоянному варианту площадки Южной магистрали в обоих направлениях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3066 BYN
|2.306 BYN
|2.313 BYN
|USD
|1.9725 BYN
|1.972 BYN
|1.978 BYN
|RUB
|3.1678 BYN
|3.155 BYN
|3.165 BYN