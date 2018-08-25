25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на Кобринском мосту в Бресте изменится с 1 сентября. Такая информация размещена на сайте Брестского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В первый день осени на старой части Кобринского моста будет перекрыта полоса движения со стороны микрорайона Восток в центр. Вместо этого водители смогут ездить по новому путепроводу, причем по двум полосам.

Параллельно строители начнут переключение контактной сети троллейбусов на новый путепровод. Продолжится устройство подземного перехода под новой частью путепровода. Тоннель возводится из 34 звеньев (бетонных колец), 12 из которых уже установлены. Для полноценного движения на всем полотне новой части объекта необходим монтаж еще пяти колец. Этот процедура позволит строителям переключиться на реконструкцию второй половины путепровода.

С 15 сентября до 30 октября движение на Кобринском путепроводе будет вновь изменено. Старый Кобринский мост будет полностью перекрыт. Движение будет организовано по трем полосам: две - в сторону микрорайона Восток, одна - в противоположную сторону. Вместе с тем въезд по направлению "Центр-Восток" будет один, который затем будет раздваиваться и превращаться в двухполосную дорогу. Эта мера вынужденная, она связана со строительством подземного перехода.

С ноября, после окончания монтажа тоннеля для пешеходов, движение транспорта на Кобринском мосту вновь изменится. Информация появится дополнительно на сайте Брестского горисполкома.-0-

Фото Брестского горисполкома