23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по пр.Жукова в Минске 26-27 мая будет ограничено, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

На время работ по асфальтированию участка от ул.Пономаренко до ул.Грушевской вносятся изменения в работу пассажирского транспорта. Так, движение автобусов №23 в направлении конечного пункта "Городской Вал" организуется по ул.Пономаренко, Харьковской, Бетонному проезду, ул.К.Либкнехта и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "пр.Жукова" по ул.Харьковской.

Автобусы №49 в направлении ул.С.Ковалевской будут ходить по пр.Пушкина, ул.Харьковской, Бетонному проезду, ул.Р.Люксембург с выполнением остановочного пункта "пр.Жукова" по ул.Харьковской. Движение автобусов №57 в направлении ул.Семашко организуется с ул.К.Либкнехта налево на съезд транспортной развязки с пр.Жукова (продолжение Бетонного проезда), ул.Р.Люксембург, Щорса, пр.Дзержинского и далее по маршруту с выполнением остановки "Сквер Полянка" по ул.Р.Люксембург.

Маршрут автобуса №84 в направлении Слепянки проляжет по пр.Дзержинского, ул.Гурского, Пономаренко, пр.Жукова с выполнением остановочного пункта "ст.м. Михалово" по ул.Гурского; автобусов №101, 107, 124 в направлении ул.Аэродромной - по встречной полосе пр.Жукова. Для маршрутов исключается выполнение остановочного пункта "Индустриальная" в направлении ул.Глаголева, а остановочный пункт "Харьковская" будет выполняться на временной площадке по пр.Пушкина перед перекрестком с ул.Пономаренко.

Движение троллейбусов №10 от пр.Пушкина организуется по ул.Пономаренко, Гурского, пр.Дзержинского, №39 - по ул.Пономаренко, Гурского, пр.Дзержинского, ул.Алибегова, пр. Газеты "Звязда", ул.Голубева.-0-