Движение транспорта в пункте пропуска "Козловичи" затруднено

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Беларуси в Польшу, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
"На польской стороне в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования наблюдается неритмичный прием грузовых транспортных средств. Таможенные органы Беларуси работают в штатном режиме. Автомобили, прибывающие в пункт пропуска "Козловичи" для выезда в Польшу, оформляются оперативно", - отметили в Брестской таможне.
По состоянию на 16.00, перед пунктом пропуска "Козловичи" в направлении выезда из Беларуси находится около 150 автомобилей. Перевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию при выборе маршрута для пересечения границы.-0-
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