Движение транспорта вблизи "Экспобела" в Минске вечером будет временно ограничено

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта вблизи ВЦ "Экспобел" будет временно ограничено сегодня вечером, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В ГАИ пояснили, что в Минском районе с 22.00 до 23.00 часов на 9-м километре автодороги Минск-Витебск (регулируемый пешеходный переход) запланирован следственный эксперимент. "В связи с этим движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно будет ограничено в направлении Минска", - рассказали в Госавтоинспекции.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-