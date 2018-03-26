Движение транспорта вблизи "Экспобела" в Минске вечером будет временно ограничено

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта вблизи ВЦ "Экспобел" будет временно ограничено сегодня вечером, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
В ГАИ пояснили, что в Минском районе с 22.00 до 23.00 часов на 9-м километре автодороги Минск-Витебск (регулируемый пешеходный переход) запланирован следственный эксперимент. "В связи с этим движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно будет ограничено в направлении Минска", - рассказали в Госавтоинспекции.
Для исключения заторовых ситуаций ГАИ Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-
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