Движение транспорта временно ограничено на участке пр.Дзержинского в Минске

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно ограничено движение всех видов транспортных средств по пр. Дзержинского на участке от ул. К.Цеткин до 2-го пер. Р.Люксембург, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно решению Мингорисполкома, ограничение действует 21 апреля до 6.00 22 апреля. Изменения связаны со строительно-монтажными работами.
Госавтоинспекция просит автовладельцев планировать свой маршрут с учетом этой информации.-0-
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