14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый комбинат школьного питания появится в Минске к ноябрю, сообщил сегодня на заседании Мингорисполкома начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над созданием структуры завершается. Такая мера позволит обеспечить централизованную закупку продуктов питания по более низким ценам и избежать посредников, усовершенствовать логистику доставки товаров и сырья.

Андрей Улезло отметил, что все комбинаты школьного питания перешли на единое двухнедельное меню, в школах организовано диетическое питание для детей, которые имеют для этого основания. Рационы дифференцированы по возрасту учащихся (6-10, 11-13 и 14-17 лет), учитывают сезонность и рациональное распределение общей калорийности по приемам пищи, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. Пищеблоки и столовые оборудовали видеонаблюдением.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец обратил внимание на необходимость доработать двухнедельное меню и заменить блюда, от которых дети отказываются.

Питание учащихся в столице обеспечивают девять районных комбинатов школьного питания. Они обслуживают 251 объект при учреждениях общего среднего образования. Учащиеся из малообеспеченных, неблагополучных семей и других льготных категорий обеспечиваются одно-, двухразовым или трехразовым бесплатным питанием по трем возрастным группам.-0-