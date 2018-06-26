26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологические проекты находят отклик у молодежи Минской области. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА заведующая сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко, передает корреспондент БЕЛТА.

В центральном регионе реализуются программы и проекты по экологическому воспитанию молодежи и ее вовлечению в практическую деятельность по улучшению состояния окружающей среды, и все они находят свою аудиторию, сказала специалист.

Так, ежегодно проходит эколого-патриотический молодежный форум Минской области. "Почему экологический и патриотический марафон? Потому что только человек-патриот, любящий свою родину, свой край, заботится об окружающей среде, об экологическом образе жизни", - уверена Ольга Шибко. Площадками фестиваля в разные годы были Солигорск, Несвиж, Мядель.

Есть много проектов, которые финансируются в рамках как республиканских программ, так и международных проектов технической помощи ПРООН. Это проекты Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. Большое внимание уделяется просветительским проектам. Экологическое просвещение должно начинаться с детства, с семьи, поэтому очень часто просветительские проекты проводятся с семьями, с дошкольниками, добавила специалист.

С участием Минского областного ресурсного центра комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития в Молодечненском районе были созданы три пилотные территории (д. Красное, а.г. Хожово, а.г. Полочаны), на которых молодые люди смогли продвигать идеи устойчивого развития в местные сообщества, проводя мастер-классы, акции, флешмобы.

Кроме того, осуществляются проекты в рамках конкурса молодежных инициатив. Например, развитие экологических маршрутов, экологических троп. В этом направлении ведется активное сотрудничество с велосипедным сообществом. В частности, ОО "Минское велосипедное общество" в Воложинском районе разведало и обустроило две новые экскурсионные ветки маршрута "Воложинские гостинцы".

Еще один интересный проект реализуется в учебном хозяйстве Вилейского колледжа в д. Комарово. Там налажено производство органического удобрения - биогумуса, что является технологией внедрения экологического сельскохозяйственного производства.

В Минской области также активно развивается агроэкотуризм, в регионе действует множество агроусадеб, развивается сельский туризм.

Говоря об экофестивале "Пастернак", который пройдет с 30 июня по 1 июля в минском парке развлечений "Дримлэнд", Ольга Шибко отметила, что эта инициатива может получить в перспективе более широкую прописку и стать мероприятием областного масштаба.-0-