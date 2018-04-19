19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологические тропы могут появиться в 2018 году во всех районах Минска. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях экологического просвещения, воспитания и развития зеленого туризма нашим комитетом инициировано создание экологических троп на территориях всех административных районов Минска. В рамках этой инициативы уже созданы и частично благоустроены 4 экологические тропы - в Советском, Фрунзенском и Московском районах. Очень надеемся, что до конца 2018 года во всех остальных районах столицы появятся такие тропы", - проинформировала она.

Наталья Алейникова рассказала, что по долгосрочному образовательному проекту "Экология и дети" для повышения уровня экологических знаний комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским городским туристско-экологическим центром детей и молодежи проведен городской конкурс знатоков птиц "Мудрый филин-2018". Он прошел под девизом "Птицы - природное наследие земли". По окончании конкурса искусственные гнездовья для разных видов птиц были использованы в экологической акции "Город птиц". Эта акция была приурочена к Международному дню птиц и прошла 4 апреля на территории урочища "Серебряный Лог" в Ленинском районе недалеко от Лошицкого парка. Здесь обустроены стенды с информацией для минчан и гостей столицы о пернатых обитателях этих мест. Также при содействии Центра экологического воспитания и развития на территории "Города птиц" проводятся образовательные экскурсии. Протяженность маршрута составляет 1,5 км.-0-