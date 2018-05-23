Экотропу с бобровыми хатками обустроили в районе минского зоопарка

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическую тропу обустроили в Минске в районе зоопарка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Планируется, что открытие зеленого маршрута протяженностью свыше 770 м в границах ул. Уборевича - Голодеда - реки Свислочь состоится 5 июня во Всемирный день окружающей среды. Здесь можно увидеть бобровые хатки, вдоль пешеходных дорожек появились обзорные площадки для демонстрации природных комплексов, места для отдыха и пикников, игровые зоны. Необычно оформлен вход из соединенных в виде треугольника массивных стволов деревьев.

Всего в Минске оборудовано семь экотроп. Например, весной в городе появился "Город птиц". В парке "Серебряный лог" размещены скворечники, изготовленные во время городского конкурса "Мудрый филин-2018", стенды, которые рассказывают минчанам о пернатых обитателях. Центр экологического воспитания и развития проводит для юных минчан экскурсии по маршруту.

Экотропы планируется обустроить во всех районах Минска.-0-