Эксперимент по дистанционному съему данных со счетчиков воды начинается в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по дистанционному съему показаний групповых приборов учета расхода воды начинается в Минске. Об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин, передает корреспондент БЕЛТА.

"С нашей точки зрения, внедрение дистанционного съема показаний групповых приборов учета позволит уйти от большого количества аналитических работ. Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32 разработанных ими прибора группового учета, на которых отработаем технологию передачи данных. Начинаем их монтировать. Если все получится, продолжим развивать это направление", - сказал Олег Аврутин.

Об экономической стороне вопроса эксперимента говорить еще рано. "Хотя бы два месяца посмотрим, как проходят данные, какой объем трафика. Потому что это первый опыт. Даже коробочки приборов были собраны вручную", - добавил он.

КУП "Минскводоканал" проводит системную работу по снижению потерь и неучтенного расхода воды. Среди принимаемых мер Олег Аврутин перечислил замену сетей водопровода, обследование на предмет утечки, выявление несанкционированного потребления, сокращение количества водоразборных колонок, установку индивидуальных приборов учета расхода воды. "Самыми эффективными мероприятиями являются обследование сетей водопроводов на скрытые утечки и сверка показаний приборов учета", - заметил директор.

По сравнению с предыдущими годами планируется на 200 км увеличить длину обследования сетей водопроводов на предмет утечки (в прошлом году было 550 км, а три года назад длина не превышала и 100 км). В год выявляется около 40 скрытых утечек, которые никак себя не проявляли, и иным путем найти и устранить их невозможно.

В этом году запланировано демонтировать 30 водоразборных колонок. Сегодня процесс ликвидации определяется тем, какое решение принимает население частного сектора (проводят ли они себе воду в дом).-0-