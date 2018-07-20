20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальный жилой дом для минчан построят в Смолевичах. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство подготовило проект указа о реализации инвестиционного проекта по строительству экспериментального жилого дома в Смолевичах. Проект указа уже согласован заинтересованными. Предполагается, что в Смолевичи будут переселяться граждане, состоящие на учете нуждающихся в Минске, - сказала Татьяна Затуренская. - Как показал предварительный анализ ситуации, достаточное количество таких граждан с удовольствием переедут в Смолевичи при условии предоставления им государственной поддержки по указу №240".

Татьяна Затуренская также подчеркнула, что минчане, переехавшие на постоянное место жительства в Смолевичи, будут получать господдержку без учета времени постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Эта позиция уже согласована. Минск будет формировать перечень жильцов экспериментального дома, в данный перечень могут войти и те, кто стал на очередь год назад", - добавила она.-0-