Эксперты из 18 стран предложат варианты развития зеленых зон Могилева

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Летняя школа NEXT "Природные решения для умных городов" впервые проходит в Белорусско-Российском университете (Могилев). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил доктор биологических наук доцент, заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности" университета Александр Щур.

Участниками школы стали 46 студентов, аспирантов, ученых и представителей общественных организаций из 18 стран: Беларуси, России, Германии, Чехии, Венгрии, Вьетнама, Монголии, Индии, США, Канады, Украины, Молдовы и других государств. Их отобрали из почти 200 претендентов, приславших заявки. Рабочий язык школы - английский. Преподают в школе эксперты из Нидерландов, Италии, Швеции, Венгрии, Словакии, России, Эстонии, Чехии, Беларуси, Польши и Германии.

Важной особенностью летней школы является то, что значительная часть ее участников - это не вчерашние или сегодняшние студенты, а сложившиеся специалисты, причем многие с учеными степенями. Это полноценная площадка для обмена мнениями и опытом. Здесь нет четкой границы между студентами и преподавателями: и те, и другие рассчитывают узнать много нового. Интернациональная команда специалистов не только обсуждает современные теории и концепции формирования зеленой инфраструктуры и городских ландшафтов, но и занимается решением конкретных проблем, связанных с развитием зеленых пространств в Могилеве.

Итогом школы станут инновационные, основанные на природных механизмах предложения для развития зеленых зон города: в районе Печерского озера, Подниколья, Буйнич, долине реки Дубровенки. В настоящее время учащиеся школы приступили к их обследованию. "Мы не ожидаем, что участники предложат досконально проработанные и пригодные к немедленному внедрению идеи и проекты. Ценна уже сама возможность обсудить городские проблемы таким многонациональным коллективом и посмотреть на них взглядом со стороны", - отметил Александр Щур.

Результаты исследований будут доступны всем заинтересованным, включая проектировщиков, местные власти и общественность. Они могут быть использованы для реальных мероприятий в Могилеве по дальнейшему развитию зеленых пространств, повышению комфортности города, улучшения его экологического состояния. Летняя школа продолжит работу до 26 августа. Проект реализуется при поддержке Международного Вишеградского фонда, программы ЕС Erasmus + и ERA-NET Smart Urban Futures и программы Немецкой службы академических обменов (DAAD).-0-