Электронная наружная реклама в ночное время в Минске станет менее яркой

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим максимальной яркости и пульсирующие световые вспышки в Минске исключат в электронных табло, кронштейнах и иных средствах наружной рекламы с подсветкой в ночное время. Информация об этом размещена на сайте ГП "Минскреклама", сообщает БЕЛТА.

"Это требование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Нововведение связано с поступающими в городской исполнительный комитет жалобами жителей на слишком яркую рекламу, в первую очередь, пульсирующие световые вспышки кронштейнов типа "крест" для обозначения аптек и медицинских центров", - пояснили на предприятии.

"Минскреклама" предоставляет услуги полного цикла по производству, размещению, паспортизации рекламной продукции, проводит работы по демонтажу, учету средств наружной рекламы. В распоряжении предприятия - растяжки в городе, щиты вдоль внутренней стороны дороги по МКАД, на трассе Минск - Национальный аэропорт Минск, некоторые столичные билборды, настенные конструкции, ограждения и путепроводы.-0-