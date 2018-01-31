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Электронными табло в Минске в 2018 году оборудуют 100 остановок общественного транспорта

Регионы 31.01.2018 | 10:57
Фото из архива
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронными табло в Минске в 2018 году оборудуют 100 остановок общественного транспорта, сообщил журналистам заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодняшний день в городе уже установлено 239 электронных табло, ими оснащены практически все остановки у выходов из метро (они являются одними из самых загруженных) и пассажирообразующие остановочные пункты.

По словам Виктора Тозика, закупка дополнительно 100 мониторов позволит оборудовать современными информационными системами все остановочные пункты в пределах 1-го городского кольца. "Практика эксплуатации показала их эффективность, на электронных табло оперативно отражается информация об ожидаемом времени прибытия общественного транспорта. К нам стало поступать меньше жалоб по вопросам несоблюдения графика движения", - добавил он.

Заместитель генерального директора "Минсктранса" подчеркнул, что предприятие работает над повышением качества обслуживания пассажиров, открыта круглосуточная горячая линия. В настоящее время около 80% подвижного состава относится к категории низкопольного, в 2017 году проведен углубленный ремонт 470 единиц техники. Продолжится работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта, обновлению автобусного парка, закупке электробусов.-0-

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Теги
Минск, Минсктранс, транспорт
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