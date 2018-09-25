Электроснабжение обесточенных из-за непогоды населенных пунктов Беларуси оперативно восстановлено

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение обесточенных из-за непогоды в течение суток населенных пунктов Беларуси восстановлено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток в Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 488 населенных пунктов. Все отключения оперативно устранены.

Так, в результате падения дерева на высоковольтную линию 110 кВ произошло отключение электроэнергии в городском поселке Лельчицы Гомельской области. Сообщение поступило 24 сентября в 13. 50. Через час электроснабжение потребителей было восстановлено. Объекты 1-ой категории были запитаны от резервных источников.

"Вследствие порывов ветра до 21 м/с работники МЧС и других организаций 44 раза выезжали на ликвидацию последствий падения деревьев. В Брестской области зафиксировано 23 случая падения деревьев, в Гомельской - 7, Минской – 1, в Могилевской - 13 случаев. В результате повреждены 6 легковых автомобилей. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Кроме того, ветром повреждена кровля 1 жилого дома и 1 сельскохозяйственного здания. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

По информации Белгидромета, сложные погодные условия сохранятся сегодня и 26 сентября. Поэтому МЧС призывает всех быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а в случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112. -0-