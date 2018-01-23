23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.
Сотрудники филиала "Минские кабельные сети" после отключения поврежденной кабельной линии по ул.Подгорной в 20.25 восстановили электроснабжение всем ранее отключенным потребителям по резервным связям.
Как сообщалось, в локализации повреждения было задействовано несколько оперативно-выездных бригад.-0-
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