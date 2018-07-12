12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Минской области оперативно восстановили электроснабжение в 123 населенных пунктах региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП "Минскэнерго".

Отключение электричества произошло из-за обрыва провода на воздушной линии в 110 кВ, причины устанавливаются. Работы по восстановлению электроснабжения начались в 14.01. Для устранения неполадок была организована работа пяти бригад и пяти единиц техники.

По состоянию на 16.12 во всех 123 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов электроснабжение восстановлено.-0-