Энергетики Витебской области завершают подготовку электросетей к зиме

2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Подготовка электрических сетей к осенне-зимнему периоду завершается в Витебской области, сообщили БЕЛТА в "Витебскэнерго".

В регионе в филиалах "Витебскэнерго" созданы комиссии для оценки технического состояния зданий и сооружений, подстанций, качества выполненного ремонта основного и вспомогательного оборудования, запасов топлива. Специалисты проверяют средства противоаварийной и режимной автоматики, исправность машин и механизмов, резервные источники электрической энергии и др.

"Расчищено более 200 га трасс воздушных линий электропередачи, проведена замена 22 силовых трансформаторов различной мощности на современные. Выполнена замена опорной изоляции 35-110 кВ на подстанциях 35 кВ и выше, произведены инженерно-технические осмотры системообразующих линий электропередачи 330 кВ. Специалисты проверили режимы электроснабжения котельных на соответствие категории электроснабжения, работоспособность находящихся на балансе филиала схем автоматического ввода резерва больниц и других особо важных потребителей. Обеспечена работа уличного освещения в сельских населенных пунктах", - проинформировали в "Витебскэнерго".

На предприятии добавили, что рабочие места и энергообъекты доукомплектованы средствами индивидуальной защиты, пожаротушения, спецодеждой и обувью, проведены инструктажи и противоаварийные тренировки среди персонала. Особое внимание уделено вопросам охраны труда.

Кроме того, для ликвидации возможных аварийных ситуаций и проведения неотложного ремонта оборудования сформирован аварийный запас материалов, который постоянно пополняется.-0-