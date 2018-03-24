24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Энтузиаст из Гродно мастерит домики для белок из городского парка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Житель Гродно Андрей Радевич едва ли не ежедневно выбирается на прогулку в Румлевский парк. Он, как и многие горожане, с удовольствием общается с почти ручными белками. Маленькие зверьки стали своеобразным брендом парка. Они спускаются к людям, чтобы из их рук полакомиться орехами или семечками.

"Заметил, что белок стало меньше. Подумал, что, возможно, им не хватает мест для создания гнезд", - рассказывает Андрей Радевич. Воспользовавшись примерами из интернета, гродненец смастерил три первых домика. Теперь комфортабельные трехъярусные квартиры ждут своих новоселов.

"Для того чтобы повесить новые домики, необходима автовышка. Со своей идеей пришел в администрацию Октябрьского района. Там пошли навстречу, выделили транспорт, специалистов", - продолжает рассказ Андрей Радевич. По его словам, местные власти попросили смастерить подобный домик для другой парковой зоны - неподалеку от спального района Фолюш. Если жилье белкам приглянется, то они вполне могут рассчитывать на новые квартиры и в дальнейшем.

"Общение со зверьками может стать отличным способом переключиться и получить заряд хорошего настроения для взрослых, для детей же подобные встречи могут стать настоящим открытием", - отмечает Андрей Радевич. В гости к белкам он советует приходить по утрам, и не с пустыми руками. Любят маленькие грызуны лесные, грецкие, кедровые орешки. Если не делать резких движений, проявлять терпение, то зверек может прийти на руки.-0-

Фото Леонида Щеглова