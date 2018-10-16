ЕС планирует реализовать в Брестской и Гродненской областях программу по энергоэффективности

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская и Гродненская области определены пилотными регионами для реализации новой программы ЕС по энергоэффективности. Об этом сообщила сегодня в Бресте координатор проектов отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Елена Ракова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году мы начнем большую программу по ресурсо- и энергоэффективности на 15 млн евро. Пилотными областями выбраны Брестская и Гродненская. Они получат 10 млн евро. Будет объявлен конкурс для исполнительных комитетов, в котором могут поучаствовать как областные центры, так и небольшие города. Поэтому я думаю, что к концу следующего года у нас обязательно появятся пять-семь новых интересных проектов с местными исполкомами", - сказала Елена Ракова.

В Бресте сегодня открылась фотовыставка "Проекты в лицах", рассказывающая о проектах, которые реализуются в Беларуси при финансовой поддержке представительства Европейского союза. На стендах представлено более 30 проектов в различных сферах - зеленая экономика, развитие сельских территорий, образование, туризм, культура, бизнес, инклюзивные практики. Один из таких проектов реализован в Бресте: за 500 тыс. евро была приобретена установка для переработки древесных отходов в щепу. Получателем технической помощи ЕС в разные годы также становились Кобрин и Барановичи. Месяц назад в Березе при финансовой поддержке Евросоюза начался проект по замене уличного освещения.

По словам Елены Раковой, в целом Европейский союз ежегодно тратит в Беларуси на различные проекты примерно 30 млн евро.

Фотовыставка пробудет в Бресте до 29 октября. Затем она переедет Гомель, оттуда - в Могилев и Витебск. Планируется, что в течение года передвижная экспозиция побывает в 20 городах Беларуси.-0-