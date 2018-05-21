21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Эстонский Кохтла-Ярве заинтересован в налаживании сотрудничества с Витебской областью. Об этом заявила сегодня мэр города Кохтла-Ярве Людмила Янченко на встрече с руководством Витебской области в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь вижу перспективы развития между нашими регионами в культуре и образовании. В настоящее время уже существует обмен культурными связями. Часто из Беларуси к нам приезжают на вокальные, танцевальные конкурсы и фестивали, спортивные соревнования. Также заинтересованы в налаживании контактов с бизнесом Беларуси. У нас промышленный регион, где добывают и перерабатывают сланец, есть технопарк", - отметила Людмила Янченко. По ее словам, в регионе имеются льготные послабления для предпринимателей, в частности отсутствует налог на прибыль. Также мэр добавила, что этим летом студенты-медики из колледжа в Кохтла-Ярве приедут на практику в витебские медучреждения.

На встрече председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев предложил в будущем активнее участвовать в культурных, спортивных мероприятиях и проектах. Глава депутатского корпуса области пригласил коллективы Эстонии на фестивали в Браслав, Поставы, Дубровно, Глубокое, на фестиваль современной хореографии IFMC и "Славянский базар в Витебске". "Мы открыты для сотрудничества. Нам очень интересен ваш опыт, особенно в сфере образования, потому что прекрасно знаем, что эстонская система образования - одна из лучших в мире", - подчеркнул Владимир Терентьев.

Во время встречи стороны обсуждали перспективные сферы для сотрудничества - медицина, образование, культура, спорт, местное самоуправление. Эстонская делегация пригласила белорусов совершить ответный визит, чтобы обменяться опытом, в том числе познакомить со сферой образования и рассказать о работе электронного документооборота в Эстонии.

"На уровне парламентов наших стран сотрудничество ведется давно. Хочу поблагодарить за это посольство Беларуси в Эстонии, которое много сделало для того, чтобы взаимоотношения между государствами и на уровне местного самоуправления развивались. Уже более десяти лет между Кохтла-Ярве и Солигорском налажены хорошие отношения и подписан договор о сотрудничестве. Тем не менее, мы хотим расширять географию наших контактов. Безусловно, культурные проекты всегда были первыми шагами в сотрудничестве. Затем, надеюсь, перейдем на другой уровень - развития экономических отношений", - подчеркнул председатель депутатской группы по парламентским связям с Беларусью в Государственном собрании Эстонии Валерий Корб.

В свою очередь депутат Палаты представителей Виктор Мирош отметил, что дальнейшие взаимные контакты между парламентами Беларуси и Эстонии будут продолжаться и выходить на новый уровень. "Как депутат от Витебской области буду способствовать налаживанию контактов в различных сферах для нашего региона", - сказал парламентарий.

Эстонских гостей ожидает насыщенная программа визита. Сегодня запланировано посещение Витебского кадетского училища, Городокского государственного аграрно-технического колледжа, лыжероллерной трассы в урочище Воробьевы горы на окраине Городка, спорткомплекса областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта. Завтра делегация посетит музеи Витебска и музей-усадьбу Ильи Репина "Здравнево", а также Витебскую ГРЭС и предприятие "Витебские подъемники".

Город Кохтла-Ярве состоит из нескольких отдельных частей города. В уезде, в состав которого он входит, проживает около 150 тыс. человек. В регионе очень активны национальные общины, их здесь порядка пятидесяти, среди них и белорусская.-0-