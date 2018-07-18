Эстонским танцам и копчению рыбы научат на празднике в Верхнем городе

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Эстония 100" пройдет 21 июля на территории Верхнего города, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Творческие коллективы из Эстонии с 12.00 до 17.00 перенесут зрителей на свою родину. Семейный ансамбль Pereansambel Kihnu Virve (в его составе будет и 90-летняя основательница ансамбля Вирве Кёстер); вокально-хореографический коллектив Rahvuskultuuriselts Kirmas; танцевальный коллектив Tantsuaansambel Lee; мужской хор M.Lüdigi nim.Meeskoori; духовые оркестры Kalev и Saxson, а также сольные исполнители Келли Уустани и Пеетера Калюумяе познакомят с настоящей эстонской музыкой, раскрывая все ее грани и разрушая стереотипы.

Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы по эстонским танцам и национальным играм. На выставке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства можно будет приобрести уникальные сувениры и предметы быта. Состоится дегустация блюд национальной эстонской кухни, мастер-класс по копчению рыбы.

Также на мероприятии пройдет туристическая презентация Городской управы города Пярну и его спа-гостиницы "Тервис", транспортных услуг компании "Люкс-экспресс".

Организаторы праздника - Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур и эстонская община "Ласточка".-0-