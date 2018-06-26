Фестиваль хореографического искусства организуют к 1000-летию Бреста

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к тысячелетию города организуют фестиваль хореографического искусства "Магия танца", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор детской хореографической школы искусств имени В.Н.Погодина Елена Дронь.

Учреждение дополнительного образования приняло участие в конкурсе проектов, объявленном местным благотворительным фондом "Брест. 1000 лет". В адрес организаторов поступило 20 заявок. Из них выбрана тройка лучших предложений, в том числе была оценена инициатива детской хореографической школы. "Мы хотим познакомить Брест с культурой разных народов мира, устроить большой праздник танца. Участники могут специализироваться на различных жанрах, но в первую очередь предпочтение отдается коллективам-народникам. Фестиваль не предусматривает возрастных ограничений", - отметила Елена Дронь. Планируется проводить предварительный отбор, по итогам которого организаторы выберут наиболее яркие и самобытные ансамбли.

Фестиваль танца намечен на лето 2019 года. По одной из задумок, творческие коллективы под музыкальное сопровождение пройдут парадом по центральным улицам города. Шествие финиширует на площади Ленина, где состоится гала-концерт. Также планируется, что на различных площадках города участники выступят с сольной программой.

"Хотелось бы, чтобы получился незабываемый праздник, а его проведение стало традиционным. Надеемся, жителям и гостям Бреста наш фестиваль понравится. На мой взгляд, народное творчество никого не оставляет равнодушным", - сказала директор хореографической школы им.Погодина.

Программа празднования тысячелетия областного центра будет включать более 1 тыс. мероприятий.-0-