Фестиваль-ярмарка "Вясновы букет" откроет праздники национальных культур в Минске

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет" сегодня даст старт праздникам национальных культур, которые пройдут в историческом центре Минска в летнем музыкально-туристическом сезоне, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Мероприятие в Верхнем городе с 12.00 до 23.00 соберет около 400 мастеров со всех регионов Беларуси. Ремесленники представят традиционные ремесла, такие как резьба по дереву, гончарство, ткачество, вышивка, кружевоплетение, кузнечное дело, вытинанка, бисероплетение, художественная обработка кожи, бересты, шерсти, ювелирное искусство, плетение из природных материалов и др. Можно будет попробовать белорусскую национальную кухню.

Состоятся различные конкурсы и мастер-классы, выступят творческие коллективы республики. Вечером минчане и гости столицы увидят номера заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" и фольклорной группы "Купалiнка".

Организаторы мероприятия - Министерство культуры Беларуси, Мингорисполком и Белорусский союз мастеров народного творчества.

Всего в Минске в летнем музыкально-туристическом сезоне пройдет 15 праздников национальных культур. Со своими традициями познакомят Швеция, Россия, Польша, Литва, Молдова, Израиль, Азербайджан, Грузия, Греция, Республика Корея, Италия, Армения, впервые - Великобритания и Эстония.

Летний музыкально-туристический сезон открылся в Минске 5 мая. Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда предоставили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. Артисты здесь будут выступать до осени. Праздничная афиша размещена на сайте Мингорисполкома.-0-