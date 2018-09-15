Фестиваль молдавского вина проходит в Минске

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль молдавского вина открылся в Минске на территории Верхнего города, передает корреспондент БЕЛТА.
До 23.00 минчане и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу настоящей Молдовы. Колоритное этническое "Подворье", яркие фотозоны с достопримечательностями страны позволят прикоснуться к красотам местной природы и ландшафта. На сцене выступят молдавские творческие коллективы, поэты, эстрадные исполнители. Зрителей обучат национальным молдавским танцам, покажут обычаи молдавской свадьбы "Нунта". Главным украшением вечера станет концерт заслуженного деятеля искусств Молдовы Нелли Чобану.
Фуд-корт предлагает национальные блюда, проходят мастер-классы по приготовлению сармале, плацинды и мититеи, презентации ведущих винодельческих компаний страны и эксклюзивных сортов молдавского вина, шампанского и коньяка. Посетители могут оценить качество напитков, тот продукт, который получит больше всего голосов, будет признан "Любимым вином Молдовы". Завершится день массовым флешмобом - исполнением народного танца "Хора".
Национальный праздник вина с 2002 года является одним из самых главных мероприятий в Молдове, молдавские вина - визитная карточка страны. Организаторами праздника в Минске выступают Минский городской исполнительный комитет и посольство Молдовы в Беларуси.-0-
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