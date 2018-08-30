30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фестиваль света пройдет в Полоцке с 31 августа по 2 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Гостей необычного праздника ждет насыщенная программа. В эти дни в центре Полоцка можно будет увидеть 3D-проекцию на фасаде гостиницы "Двина", открыть для себя древний город во время ночных экскурсий и лекций. Погрузить в атмосферу праздника смогут мастер-класс по ночной фотосъемке, флешмобы и фаер-шоу. А для любителей активного отдыха организуют велопробег по центру города. Кульминацией станет запуск 10 световых инсталляций. Их будут включать все три дня с 20.00.

"Фестивали света проходят каждый год по всему миру: во французском Лионе, немецком Берлине, испанской Барселоне. В этом году к ним впервые присоединится Полоцк. Нынешний фестиваль состоится во время Дня города и Дней энергии, которые проходят в городе на Двине с 2012 года", - рассказали организаторы.

Незабываемыми моментами для гостей станут праздник красок холи и светящихся воздушных шариков. Юных полочан не оставят равнодушными световые спектакли и мастер-классы по рисованию светом. Кроме того, в дни фестиваля двери семи полоцких музеев будут открыты дольше, чем обычно. А в Музее традиционного ручного ткачества Поозерья для гостей проведут интерактивную экскурсию об этом древнем ремесле.

Фестиваль света - часть проекта "Горсвет", который финансируется Европейским союзом в рамках инициативы EU4Energy. Проект реализуют Полоцкий райисполком и фонд "Интеракция". В результате проекта на 16 полоцких улицах модернизируют уличное освещение.

Инициатива ЕС направлена на совершенствование энергоснабжения, его безопасности и доступности. Она популяризирует идеи энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в странах "Восточного партнерства". В долгосрочной перспективе энергоснабжение становится более доступным, надежным и прозрачным.-0-