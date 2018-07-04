4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигура светящегося зубра украсила минский проспект Дзержинского, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин, композицию изготовили с опережением графика, она стала подарком городу ко Дню Независимости. Водители и пассажиры проезжавших мимо автомобилей, а также прохожие на праздничных выходных могли увидеть пробное включение огней.

До конца года в городе разместят еще семь объемных световых композиций. На площади Свободы появится световая арка и лошадь с каретой, на Октябрьской площади - запряженная тройка с санями, на улице Притыцкого - лосиха с лосенком, на площади Я.Коласа - композиция в виде старинных листов рукописи. Улица Герцена станет бульваром с образами дам в кринолинах и джентльменов, а в районе станции метро "Автозаводская" разместится 3D-МАЗ.

"Рассчитываем сделать следующий подарок Минску ко Дню города", - отметил Владлен Чухин.

Первые световые фигуры в городе появились несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м соответственно), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка.-0-