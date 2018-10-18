Финансирование инвестпрограммы Гомеля на 2018 год увеличилось почти на Br1 млн

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в инвестиционную программу Гомеля на 2018 год. Соответствующее решение принято сегодня на сессии Гомельского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

На реализацию положений инвестпрограммы областного центра, которую утвердили депутаты горсовета, будет направлено свыше Br6,7 млн. Объем финансирования увеличен более чем на Br980 тыс.

"Изменения внесены в связи с дополнением инвестпрограммы Гомеля на 2018 год такими позициями, как модернизация котельной по ул. Рокоссовского, 23А-1, устройство систем пожарной безопасности в общежитиях, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция улицы Шевченко и модернизация в учреждениях культуры города", - прокомментировала начальник отдела строительства Гомельского горисполкома Ольга Смалько.

Инвестпрограмма сконцентрирована на обеспечении ввода в эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной документацией, на развитии и укреплении материально-технической базы социальной сферы, ЖКХ, жилищного строительства, развитии улично-дорожной сети.

Согласно новой редакции на объекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется направить около Br3,5 млн, в том числе на финансирование объектов строительства и реконструкцию улично-дорожной сети, иных объектов внешнего благоустройства Гомеля предусматривается около Br1,5 млн. На оптимизацию схемы теплоснабжения жилых домов с переводом на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с установкой газовых котлов - более Br380 тыс.

Всего в перечень объектов строительства, модернизации, реконструкции, ремонта и благоустройства включено более 20 позиций. Среди них капитальный ремонт ул. Жарковского на участке от ул. Советской до ул. Кирова, проектирование и строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов для газификации эксплуатируемого жилфонда, строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для Гомеля и Гомельского района и др.

Решение вступит в силу после его официального опубликования.-0-