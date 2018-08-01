Флешмобом и патриотическими турпоходами отмечает гомельская молодежь День студотрядов

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Танцевальным флешмобом, патриотическими турпоходами, митингом и креативными мероприятиями отмечает гомельская молодежь День белорусских студенческих отрядов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Центральное мероприятие прошло сегодня в Гомеле у мемориала героям-комсомольцам. Более 100 молодежных активистов почтили память своих сверстников, которые сражались за мир и свободу во время Второй мировой войны. Здесь же вручили молодежные билеты нового образца ребятам, недавно пополнившим ряды БРСМ.

К празднованию подключились во всех районах области. Например, в Кормянском студотряд имени М.Калинкина, работавший на КСУП "Лепешинский" в агрогородке Литвиновичи, подготовил танцевальный флешмоб. Три студенческих отряда территориального штаба Октябрьского района отправились в совместный турпоход. Их коллеги из экологического отряда имени Героя Советского Союза Н. Байкова в Чечерском районе прошли "Дорогами памяти", посетив знаковые исторические места. Занимательная программа подготовлена и для бойцов студотряда имени В.Пчелинцева, которые трудятся на Светлогорской овощной фабрике. Атрибуты для шуточной эстафеты и оригинальных конкурсов - овощи - предоставили им на предприятии.

"В этом году все молодежные мероприятия в регионе приурочены к 100-летию комсомола. Студенческие отряды проводят митинги, встречаются с активистами комсомольского движения прошлых лет, организуют патриотические походы, также в плане - масштабная фотосессия", - уточняет Игорь Завалей.

По его словам, на сегодня в области трудоустроено около 800 человек более чем в 70 отрядах. Трудовой семестр-2018, позволяющий молодым людям подзаработать и приобрести новых друзей, продолжается.-0-