Форум регионов Беларуси и Украины можно назвать прорывным и перспективным - Владимир Дворник

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. I Форум регионов Беларуси и Украины можно назвать прорывным и перспективным. Такое мнение высказал сегодня на пленарном заседании форума председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Дворник считает, что идея провести масштабный белорусско-украинский форум, родившаяся во время встречи глав государств, продиктована необходимостью дальнейшего сближения двух стран на уровне взаимодополняемости экономик. "Решения, принятые на форуме, стимулируют поступательное развитие межрегиональных отношений, главный приоритет которых - повысить уровень и качество жизни людей. По масштабам и результатам двухдневный съезд ознаменовался знаковыми достижениями, и его справедливо можно назвать прорывным и перспективным", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве, губернатор отметил, что за последние три года внешнеторговый оборот Гомельской области с Украиной составил почти $1,5 млрд. В структуре экспорта региона страна-соседка занимает третье место. Взаимодействие налажено в различных отраслях. К примеру, два года назад ПО "Белоруснефть" начало масштабный проект по гидравлическому разрыву пласта для "Укргаздобычи". "Сегодня Украина становится для нас одним из ключевых рынков нефтесервиса. Здесь планируется пробурить 9 скважин, 3 из которых - до конца этого года", - пояснил Владимир Дворник.

Парк комбайнов "Гомсельмаша" в Украине насчитывает почти 2 тыс. единиц. Однако, как констатировал председатель Гомельского облисполкома, второй год подряд наблюдается тенденция свертывания сотрудничества в сфере производства и реализации комбайнов. Владимир Дворник считает, что только при поддержке президентов удастся решить эту проблему, чтобы уже в следующем году на украинские поля вышли еще 150-200 новых комбайнов под маркой "Полесье".

Губернатор сообщил, что на территории региона работают 111 предприятий с украинским капиталом. Их число ежегодно растет, например, в этом году в СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрирован резидент с инвестиционным проектом на 4 млн евро по производству электрических печей. "Успешно работающие у нас украинские инвесторы подтверждают мысль о том, что в Беларуси работать выгодно", - добавил глава региона. Он также отметил сотрудничество двух стран в преодолении последствий чернобыльской катастрофы, сфере здравоохранения, образования.

От имени участников форума Владимир Дворник выразил признательность президентам двух государств за решение провести столь знаковое общественно-политическое событие. По его мнению, форум стал важной международной платформой и создал в широком смысле пространство доверия.-0-