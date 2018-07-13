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ФОТОФАКТ: Сильный дождь в Минске
Регионы
13.07.2018 | 15:39
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В Минске прошел сильный дождь.
Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь
Теги
Минск
,
погода
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репортаж
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На централизованное тестирование в Беларуси в 2018 году зарегистрировались 82,5 тыс. человек, из них 48% абитуриентов - по четырем предметам.
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Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
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29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
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28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
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