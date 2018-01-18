ФОТОФАКТ: Крещенские купания на Юбилейном озере в Гродненском районе

18 января можно было окунуться в прорубь на Юбилейном озере в Гродненском районе.
В Гродно традиционно основным местом для купания стало озеро Юбилейное, где в районе спасательной станции уже готова и оборудована прорубь. Купания здесь официально пройдут 19 января с 13 до 15 часов. Помимо сотрудников ОСВОДа на месте будут дежурить спасатели, милиционеры и медики.
Фото Леонида Щеглова.
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