ФОТОФАКТ: Крещенские купания на Юбилейном озере в Гродненском районе

18 января можно было окунуться в прорубь на Юбилейном озере в Гродненском районе.

В Гродно традиционно основным местом для купания стало озеро Юбилейное, где в районе спасательной станции уже готова и оборудована прорубь. Купания здесь официально пройдут 19 января с 13 до 15 часов. Помимо сотрудников ОСВОДа на месте будут дежурить спасатели, милиционеры и медики.

Фото Леонида Щеглова.